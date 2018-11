Facebook

Bis Donnerstag harrten Greenpeace-Aktivisten auf einem polnischen Kraftwerksschlot aus, um vor dem Klimagipfel für mehr Klimaschutz zu demonstrieren © APA/AFP/Greenpeace/HANDOUT

An Alarmrufen mangelt es in den Tagen vor Beginn der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz nicht. Wenn Delegierte aus mehr als 190 Staaten in den kommenden beiden Wochen auf dem Gelände eines ehemaligen Bergwerks über Lösungen für die globale Klimakrise brüten, geht es um viel. Die Auswirkungen der Erderwärmung sind bereits in den meisten Teilen der Welt spürbar und die Forschung ist sich weitgehend einig: Beginnen die Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahren nicht zu sinken, steuert die Welt bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine globale Erwärmung von deutlich mehr als zwei Grad zu.

Es ist diese plakative Grenze, auf deren Nicht-Überschreiten sich die UNO-Staaten vor drei Jahren in Paris feierlich geeinigt hatten – verbunden mit der Zusicherung, „Anstrengungen zu unternehmen“, den Wert sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Bislang hält der Erwärmungstrend jedoch an und hält derzeit im globalen Schnitt bei etwa einem Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Die vergangenen fünf Jahre waren laut der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) die wärmsten seit Beginn der Messungen, nächstes Jahr droht aufgrund des Wetterphänomens El Niño ein zusätzlicher Hitzeschub.

Der Klimagipfel Die 24. Klimakonferenz der UNO (COP 24) läuft von 3. bis 14. Dezember im polnischen Kattowitz. Das Ziel des diesjährigen Gipfels ist es, die 2015 in Paris beschlossenen Klimaziele (unter anderem das Zwei-Grad-Ziel) mit einem konkreten Regelwerk für die einzelnen Staaten zu unterlegen. Es soll etwa festlegen, auf welche Weise CO2-Einsparungen angerechnet werden.

Die maßgeblichen Treiber für diese Entwicklung, der CO2-Ausstoß durch das Verbrennen fossiler Rohstoffe und das Abholzen der weltweiten Waldflächen, machen keine Anzeichen, nachzulassen. Im Vorjahr sind die globalen Treibhausgasemissionen auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Laut dem druckfrischen „Emissions Gap Report“ der UNO wurden 2017 53,5 Gigatonnen CO2-Äquivalente in die Luft geblasen, mehr als jemals zuvor. Die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre ist laut WMO zuletzt auf das Allzeithoch von 405,5 ppm (Teilchen pro Million) geklettert. Vor hundert Jahren lag der Wert noch bei rund 280 ppm. Eisbohrkerne legen dar, dass die Lufthülle des Planeten zumindest in den vergangenen 800.000 Jahren niemals so viel Treibhausgas enthalten hat.

Außergewöhnlich heiße Temperaturen

Die Folge: Es wird unweigerlich wärmer und die Temperaturzunahme verteilt sich um den Globus keineswegs gleichmäßig. Am nördlichen Polarkreis wurden heuer außergewöhnliche Temperaturen von mehr als 30 Grad gemessen, das arktische Eis schrumpfte zuletzt auf ein Viertel des langjährigen Schnitts. Weil offenes Wasser mehr Sonnenenergie absorbiert als Eisflächen, schwindet in der Folge auch der grönländische Eisschild. Heuer ist das dickste Meereis an der Nordküste der Insel erstmals aufgebrochen. Am anderen Ende der Welt verbleichen wegen der Meerestemperaturen die Korallen, der Wasserspiegel steigt um rund drei Millimeter pro Jahr. Überschreitet der mittlere Temperaturzuwachs die Zwei-Grad-Marke, werden weite Teile Nordafrikas wegen Wasserknappheit zur Wüste, wie heuer eine Erhebung französischer Forscher ergeben hat.

Die Zeit läuft davon

Ob sich diese Entwicklungen überhaupt noch stoppen lassen, liegt beim Klimagipfel in der Hand der Verhandler. Noch sind die Chancen intakt, entscheidend sind dafür die kommenden Jahre, wie ein Zwischenbericht des Weltklimarats IPCC Anfang Oktober demonstrierte: Um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, müssten demnach die weltweiten Emissionen spätestens ab 2020 zu sinken beginnen und in den folgenden zehn Jahren um 45 Prozent fallen.

Gelingt der Kraftakt nicht, bliebe noch die viel zitierte Zwei-Grad-Grenze. Auch dafür, so berechneten die Experten des UN-Umweltprogramms UNEP, müssten die weltweiten Klima-Anstrengungen verdreifacht werden. Bei einer Fortführung der bisherigen Politik würden die jährlichen globalen Emissionen bis 2030 um weitere fünf Gigatonnen steigen, anstatt zu sinken. Und auch die bereits zugesagten Reduktionsziele der einzelnen Staaten genügen nicht, um die Werte bis 2030 nach unten zu drücken.

Das wäre für das Zwei-Grad-Ziel aber unabdingbar, rechnen die Experten vor: Im nächsten Jahrzehnt müssten die Emissionen demnach um ein Viertel sinken. Geschieht das nicht, steuert die Welt bis Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung von rund 3,2 Grad zu. Die Folgen wären kaum abzusehen.

"Wir müssen Lebensstil ändern"

Forscher Gerfried Jungmeier Foto © Gernot Eder

CO2-Reduktion In Zahlen ausgedrückt sind die Pariser Klimaziele einfach zu erfassen: Die Erde soll sich um weniger als zwei Grad (möglichst nicht mehr als 1,5 Grad) erwärmen. Doch was bedeuten solche Vorgaben für das tägliche Leben? Gerfried Jungmeier vom Joanneum Research beschäftigt sich mit nachhaltigen Lebensstilen und räumt mit der verbreiteten Annahme auf, dass die Technik schon eine komfortable Lösung für klimagerechtes Leben bringen werde: „Wollen wir den Klimazielen gerecht werden, müssen wir unseren Lebensstil radikal ändern. Das muss nicht Verzicht bedeuten, aber gewisse Dinge sind dann schlicht nicht mehr möglich, etwa einfach einmal zum Shoppen nach New York zu fliegen.“ Generell seien Produkte, deren Herstellung viel CO2 verursacht, im Kontext der Pariser Ziele nicht mehr tragbar oder würden zumindest sehr teuer. „Dass das eine klare Konsequenz ist, ist in der Politik immer noch nicht so richtig angekommen“, sagt Jungmeier. In der Pflicht sei in letzter Konsequenz jeder Einzelne. „Bezogen auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir in Österreich konsumieren, kommen wir auf einen jährlichen CO2-Ausstoß von 15 bis 16 Tonnen pro Person“, sagt der Forscher. Um konform mit den Klimazielen zu gehen, müsse der Wert bis zur zweiten Jahrhunderthälfte auf 0,5 bis 1 Tonne sinken. „Das geht nicht von heute auf morgen, deshalb muss die Umstellung sofort beginnen.“ Anzusetzen sei bei allen Sektoren, von der Ernährung, die rund zehn Prozent der Emissionen ausmacht, über die Mobilität (25 Prozent) bis zum allgemeinen Konsum (40 Prozent). Anzeichen, dass die Politik mit entsprechenden Weichenstellungen reagiert, ortet Jungmeier bislang nicht.

