Die Pasterze am Großglockner verlor innerhalb eines Jahres im unteren Bereich rund sechs Meter an Eisdicke, die kleinen Gletscher am Sonnblick eineinhalb bis zwei Meter.

Pasterze 2018 © ZAMG

Erste Auswertung der von der ZAMG vermessenen Gletscher in den Hohen Tauern: Die Pasterze am Großglockner verlor innerhalb eines Jahres im unteren Bereich rund sechs Meter an Eisdicke, die kleinen Gletscher am Sonnblick eineinhalb bis zwei Meter. Die Werte liegen somit im Bereich der Schmelzrekorde.

Das trockene und extrem warme Sommerhalbjahr hat dem Eis der Alpen stark zugesetzt, wie den von der Zentralanstalt für Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) regelmäßigen vermessenen Gletschern am Großglockner und am Sonnblick. „Nur der viele Schnee im vergangenen Winter hat hier eine neue Rekordschmelze verhindert", erklärt ZAMG-Gletscherforscher Anton Neureiter. „Die Gletscher gingen mit rund 25 Prozent mehr Schnee aus dem Winter als in einem durchschnittlichen Jahr. Dadurch dauerte es länger als im Vergleich zum Vorjahr, bis die Schneedecke geschmolzen war und die Sonne das Gletschereis erreichte."

2018 (rechts) hielt sich der Schnee aus dem Winter länger als 2017 (links). Daher waren 2018 die Schmelzraten trotz des warmen Wetter nicht ganz so groß wie im Vorjahr Foto © ZAMG

Schmelzraten in Rekordnähe

Bei den Gletschern der Sonnblickgruppe hat das Goldbergkees heuer im Mittel 1,9 Meter Eisdicke verloren, das Kleinfleißkees 1,5 Meter. Damit liegt das heurige Jahr nur knapp hinter den bisherigen größten Schmelzraten in den Jahren 2017, 2015, 2012, 2011 und 2003.

Stark geschmolzen ist heuer auch Österreichs größter Gletscher: Die Pasterze am Großglockner verlor in ihrem unteren Bereich, unterhalb des Hufeisenbruchs, innerhalb von nur einem Jahr 6,2 Meter Eisdicke. Die markante Gletscherzunge der Pasterze zerfiel auch heuer immer mehr, wie an den zahlreichen Gletscherspalten und -brüche deutlich zu erkennen ist. „Der untere Bereich der Pasterze reicht bis rund 2100 Meter Seehöhe. Hier ist es mittlerweile so warm, dass der Gletscher im schuttfreien Bereich jedes Jahr rund zehn Meter an Eisdicke verliert, wie auch heuer wieder", sagt Gletscherforscher Neureiter. „Hält der Trend an, dann sehen Besucher der Großglockner-Hochalpenstrasse in zehn Jahren den schuttfreien Gletscherteil bereits über einen Kilometer weiter hinten im Tal."

Aus Messungen und automatischen Kameras wird flächendeckend die Massenbilanz der Gletscher in der Sonnblickregion ermittelt. Kleinfleißkees (oben links) und Goldbergkees (unten rechts) verzeichneten im vergangenen Jahr fast durchwegs eine negative Massenbilanz (rot) und nur vereinzelt überdauerte der Winterschnee die Schmelzperiode(blau). Foto © ZAMG



Im Vergleich zu anderen Gletschern in Österreich, an denen Massenbilanzmessungen durchgeführt werden (vor allem in den Nordalpen und im Westen), waren die Verluste in den Hohen Tauern geringer. Der Grund waren die größeren Winterschneemengen am Alpenhauptkamm.

Massenbilanz der Sonnblick-Gletscher: In den letzten Jahren fast durchwegs hohe Schmelzraten. Goldbergkees (Bild oben) und Kleinfleißkees (Bild unten) verloren in den meisten Jahre deutlich am Masse (rot) und hatten nur wenige positive Jahre (blau) Foto © ZAMG

Zeitraffer-Videos der Ausaperung 2018 am Goldbergkees:

Zeitraffer-Videos der Ausaperung 2018 am Kleinfleißkees: