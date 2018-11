Facebook

© (c) Getty Images/Cultura RF (Peter Muller)

String-Tangas sind nach einem umstrittenen Vergewaltigungsprozess in Irland zum Politikum geworden. Mit dem Hashtag #ThisIsNotConsent ("Das ist keine Einwilligung") und Fotos ihrer Dessous protestieren derzeit Nutzer sozialer Medien weltweit gegen das Vorgehen einer Anwältin.

Die Verteidigerin eines wegen Vergewaltigung angeklagten Mannes hatte in Cork im Südwesten Irlands dem mutmaßlichen Opfer vorgeworfen, am Abend des Vorfalls einen String-Tanga - also eine sehr knappe Unterhose - getragen zu haben. Der Angeklagte war in der vergangenen Woche freigesprochen worden.

Vor dem Urteil hatte seine Anwältin Elizabeth O'Connell an die Laienrichter appelliert, die Kleidung des mutmaßlichen Opfers in Erwägung zu ziehen. Diese beweise, dass die 17-Jährige offen für sexuellen Kontakt gewesen sei. "Sie müssen sich ansehen, wie sie angezogen war. Sie hat einen String-Tanga mit Spitze getragen."

Der Vorfall verärgerte auch die irische Abgeordnete Ruth Coppinger, die aus Protest am Dienstag im Parlament einen schwarzen String-Tanga zeigte. "Die 17-Jährige wurde wegen der Wahl ihrer Unterwäsche auf die Anklagebank gesetzt", prangerte Coppinger an. Das solle offenbar die Vorstellung vermitteln, dass die junge Frau "es gewollt" habe. Das Parlament müsse dringend gegen die Beschuldigung von Opfern vorgehen.

In der Hauptstadt Dublin sowie in Cork protestierten am Mittwoch Hunderte Menschen für eine Reform der Rechtslage sowie besseres Training für Anwälte. Verteidiger sollten vermeiden, mutmaßlichen Opfern die Schuld für sexuelle Gewalt zu geben.