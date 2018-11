Facebook

Vier von ihnen stammten demnach aus dem Alten Reich, der ältesten der klassischen Perioden des Alten Ägyptens, und sind somit über 6.000 Jahre alt.

Drei weitere Sarkophage aus der Zeit des Neuen Reichs (1550 bis 1070 vor Christus) beherbergten laut dem Minister Dutzende einbalsamierte Katzen sowie 100 vergoldete Holzkatzen und eine Bronzestatue der Katzengöttin Bastet. Katzen genossen im alten Ägypten eine besondere Stellung. Sie galten als heilig und wurden oftmals als religiöse Opfergaben einbalsamiert.

Nach Angaben des Generalsekretärs des Obersten Antikenrats, Mostafa Wasiri, grub das Team auch zwei Kalksteinsarkophage mit mumifizierten Skarabäen aus. Laut der Antikenverwaltung entdeckten die Forscher darüber hinaus mehrere Holzsarkophage mit einbalsamierten Kobras und Krokodilen. Die Ausgrabungen starteten demnach im April.

Insgesamt seien am Rand der Nekropole von Sakkara südlich von Kairo sieben Sarkophage gefunden worden.