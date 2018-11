Durch Notbremsung Sattelzug verlor auf Autobahn in Hessen 23-Tonnen-Granitblock

Facebook

Ein Sattelzug hat auf einer Autobahn im deutschen Bundesland Hessen einen 23 Tonnen schweren Granitblock verloren. Der Steinblock rutschte am Mittwochabend bei einer Notbremsung von dem Tieflader und fiel auf die Fahrbahn, teilte die Polizei in Dillenburg mit.



Die 22-jährige Lastwagenfahrerin wurde leicht verletzt. Andere Fahrzeuge waren nicht betroffen. Der Sattelzug war auf der A45 unterwegs, als sich von einem Parkplatz ein Auto und ein Lkw auf die Autobahn einfädelten, ohne auf den herannahenden Sattelzug zu achten. Es folgte eine fatale Kettenreaktion: Nachdem sich der Notbremsassistent einschaltete, rutschte der Sattelzug auf der feuchten Fahrbahn nach rechts weg und krachte in die Leitplanke. Dabei löste sich der 23-Tonnen-Granitblock von der Ladefläche, holperte über die Fahrbahn und blieb schließlich auf dem linken Fahrstreifen liegen.



