Max Zirngast © APA/AFP/IPEK YUKSEK

Der seit Mitte September in der Türkei inhaftierte Steirer Max Zirngast, dem laut seinen Anwälten Mitgliedschaft in einer linksgerichteten "terroristischen Vereinigung" vorgeworfen wird, hat im Gefängnis Bedrohungen erfahren. Das geht aus einem mit 18. Oktober datierten Brief des Studenten und Journalisten hervor, den der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) am Mittwoch veröffentlicht hat.