Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/EPA (Archivbild)

Urlauber und Bevölkerung können in Griechenland noch ein paar Tage sommerliches Wetter genießen. Die Thermometer zeigten am Mittwoch in Athen um die Mittagszeit 27 Grad. Am Donnerstag sollen die Temperaturen vor allem auf der Halbinsel Peloponnes sogar auf 31 Grad steigen.

Auch nachts sollen die Temperaturen in Mittel- und Südgriechenland sowie auf den meisten Inseln der Ägäis und des Ionischen Meeres bei leichten Winden nicht unter 18 Grad fallen. Das teilte das Nationale Meteorologische Amt (EMY) mit.