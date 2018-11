Venedig unter Wasser, doch in den Restaurants der Lagunenstadt lässt man sich davon nicht unterkriegen.

Kellner in Gummistiefeln

© APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Pizza muss sein. Auch wenn der gesamte Markusplatz unter Wasser steht, lassen sich die Kellner der Lagunenstadt nicht vom Servieren abhalten. Wenn es sein muss, dann halt in Gummistiefeln. Ein Video aus einem Restaurant in Venedig macht gerade in den sozialen Netzwerken die Runde. Darauf kämpfen sich die Kellner tatsächlich durch den gefluteten Speisesaal, um ihre Gäste mit Essen zu versorgen. Die Venezianer lassen sich eben auch vom Acqua Alta den Appetit nicht verderben.

Den Sportsgeist aber anscheinend auch nicht. Ein weiteres Video aus Venedig zeigt, wie sich Marathonläufer durch die Fluten kämpfen.Und geschwommen wurde auch:Die Unwetterlage in Italien scheint sich am Mittwoch unterdessen wieder etwas entspannet zu haben.