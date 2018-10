Facebook

© (c) APA/BARBARA GINDL

Im tragischen Fall um einen Achtjährigen, der am Sonntag in Berlin von einem aus einem Hochaus geworfenen Baumstamm erschlagen wurde, gibt es nun einen Tatverdächtigen. Laut "Bild" hat die Polizei mit einem Zehnjährigen aus der Nachbarschaft des getöteten Buben einen Verdächtigen ausgeforscht. Er wurde beim Verlassen des Hauses in Berlin-Reinickendorf gesehen - mittlerweile soll er gestanden haben.

PM: Baumstamm tötet 8-jährigen Jungen pic.twitter.com/RVtDHDJkIL — GenStA Berlin (@GStABerlin) 16. Oktober 2018

Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Ermittlungserfolg: Der Zehnjährige gelte mittlerweile als "dringend tatverdächtig". Ein zunächst Verdächtiger wird nun nicht mehr in Betracht gezogen. "Nach letzten Ermittlungserkenntnissen kann ein zwölfjähriger Hausbewohner, der mit der Tat in Verbindung gebracht worden ist, als Täter ausgeschlossen werden".

Baumstamm tötet 8-jährigen Jungen:

Nach letzten Ermittlungserkenntnissen kann ein 12-jähriger Hausbewohner, der mit der Tat in Verbindung gebracht worden ist, als Täter ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Täters dauern an. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 16. Oktober 2018

Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren. Bei der Durchsuchung der elterlichen Wohnung sei unter anderem bei der Tat getragene Kleidung gefunden worden. Der Bub starb noch vor Ort an den schweren Verletzungen durch den 50 Zentimeter langen Baumstumpf.