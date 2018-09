In einem norwegischen Spital gab es einen Zwischenfall mit einem automatischen Update während eines Eingriffes.

Sujetbild © APA/HELMUT FOHRINGER

Zu einem Zwischenfall ist es kürzlich in einem Krankenhaus in Norwegen gekommen. Während ein Patient in Narkose versetzt wurde, gab es plötzlich ein automatisches Update des Computers. Back-Up-Gerät gab es keines, weswegen die Anästhesie abgebrochen werden musste, wie derStandard berichtet. Der Patient befand sich eine Stunde lang umsonst im narkotisierten Zustand, wie es weiter hieß. Künftig sollen Updates manuell durchgeführt werden. Immer wieder kämpfen Krankenhäuser mit IT-Problemen. Experten warnen seit Jahren vor mangelnden Sicherheitsmaßnahmen.