Ferienbeginn in der Schweiz: 14 Kilometer Stau vor Gotthard Tunnel

Mühsamer Start in die Ferien in der Schweiz: Der Stau am Gotthard dauert bereits seit 24 Stunden an.

© APA/Urs Flueeler

In der Schweiz und in Nachbarländern haben am Wochenende die Sommerferien begonnen. Das zeigt sich auf den Straßen: Nördlich des Gotthardtunnels auf der A2 standen die Fahrzeuge bereits Sonntag früh auf 14 Kilometern. Das bedeutet eine Wartezeit von insgesamt zwei Stunden und 20 Minuten, wie die Verkehrsinformation Viasuisse mitteilte. Der Stau am Gotthard dauerte damit bereits seit 24 Stunden an.

Stau seit 24 Stunden

Begonnen hatte er nämlich bereits am frühen Freitagmorgen. Am Freitagabend war der Stau zwar vorübergehend auf drei Kilometer geschrumpft, fing aber in der Nacht bereits wieder an zu wachsen. Am Samstag nach Mitternacht war die stehende Kolonne sieben Kilometer lang. Viasuisse empfahl, dem Stau über die San-Bernardino-Route auszuweichen.

