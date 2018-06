Facebook

Die Europäische Union will noch mehr 18-Jährige auf Reisen quer durch Europa schicken. Nach den Worten von EU-Bildungskommissar Tibor Navracsics sollen weitere kostenlose Interrail-Tickets vergeben werden. "Ab 2021, wenn der nächste EU-Haushalt in Kraft tritt, wird daraus eine reguläre Einrichtung", sagte Navracsics dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch).

Am Dienstag endete die erste Bewerbungsrunde für 15.000 dieser kostenlosen Tickets. "Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem", sagte der Bildungskommissar und kündigte zugleich an: "Es wird im Herbst eine weitere Bewerbungsrunde geben. Bis zu 5.000 Jugendliche werden dann ein Ticket erhalten, um zur Weihnachtszeit Europa mit dem Zug oder auch Bus und Fähre zu bereisen."

Kostenloses Reisen

Diese Fahrkarten ermöglichen einen Monat lang kostenlose Reisen in europäischen Ländern. Um die ersten 15.000 Tickets konnten sich EU-Staatsangehörige bewerben, die zwischen dem 2. Juli 1999 und dem 1. Juli 2000 geboren wurden. Für Österreicher waren 257 Tickets vorgesehen, entsprechend dem Anteil an der EU-Bevölkerung. Nach früheren Angaben gibt die EU in diesem Jahr zwölf Millionen Euro dafür aus.