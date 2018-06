Ein 15-Jähriger wurde in New York brutal ermordet. Wohl aufgrund einer Verwechslung stellte sich jetzt heraus.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Screenshot Youtube

Wie mehrere Medien berichten, wurde ein 15-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in New York auf furchtbare Art und Weise ermordet. Er wurde von einer Bande aus einem Lebensmittelladen gezerrt und mit einer Machete erstochen.

Ein Freund der Schwester des Opfers habe eine Video-Mitteilung von ihrem Anführer bekommen, in der er erklärt habe, der ermordete Junge sei irrtümlich für jemanden anderen gehalten worden.

Laut der New York Daily News entschuldigten sich die Bandenmitglieder nun via Snapchat beim Schwager des Opfers. Sie hätten den 15-Jährigen für jemand anderen gehalten. Der Bandenboss behauptete, er habe die Täter aus Trinitarios rausgeschmissen. Die Mörder seien jedoch noch nicht gefunden.

Der Jugendliche starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach den Jugendlichen, die den Burschen ermordet haben.