Der Rapper wurde in seinem Auto erschossen © AP

Der junge US-Rapper XXXTentacion ist in Deerfield Beach in Florida auf offener Straße erschossen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 20-Jährige, dessen bürgerlicher Name Jahseh Onfroy lautet, am Montagnachmittag (Ortszeit) beim Verlassen eines Motorradhändlers von zwei Tätern in seinem Auto niedergeschossen. Der Musiker sei sofort ins Krankenhaus gebracht worden, wo man nur noch seinen Tod feststellen konnte.

Prominente und Fans drückten im Internet ihre Trauer aus: "Ich habe dir nie gesagt, wie sehr du mich inspiriert hast, als du hier warst", schrieb Rap-Ikone Kanye West auf Twitter. "Danke, dass du existiert hast." Auch viele Fans reagierten bestürzt. Die Polizei geht bei der Tat von einem möglichen Raub aus und hat eine Belohnung von 3.000 Dollar ausgesetzt.

Der Rapper war 2014 in der Soundcloud-Szene bekannt geworden, aus der Künstler wie Lil Peep und Playboi Carti hervorgegangen waren. Seinem Erstlings-Album "17" folgte wenig später "?", mit dem er an die Spitze der Billboard-Charts gelangte. Im vergangenen Jahr nahm er ein Duett mit der Schwester von Miley Cyrus, Noah, auf.

Privat hatte XXXTentacion laut US-Medien mehrfach Ärger mit der Polizei. 2016 wurde er demnach kurzzeitig festgenommen, weil er seine damalige Freundin geschlagen haben soll. Danach soll er sie bedroht haben, nicht gegen ihn auszusagen. Im März ordnete ein Richter an, den Hausarrest gegen den Rapper aufzuheben, damit dieser auf Tour gehen kann.