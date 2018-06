Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (UWE LEIN)

Im Prozess um den Hungertod eines zweijährigen Buben ist die Mutter zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Sie sei der vorsätzlichen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig, hieß es. Die Mutter von zehn Kindern habe sich nicht ausreichend um ihren Sohn gekümmert und ihn verhungern lassen, zeigten sich die Richter am Freitag am deutschen Landgericht in Arnsberg überzeugt.

Der Bub und seine Schwester waren am Ende ihres Martyriums bis auf die Knochen abgemagert. Der Zweijährige war dann im Krankenhaus gestorben. Seine Schwester überlebte nur knapp. Das Gericht lag damit geringfügig unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die vier Jahre Gefängnis gefordert hatte. Der Verteidiger der Frau aus dem Raum Winterberg hatte sich für eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung ausgesprochen. Er kündigt an, gegen das aus seiner Sicht zu harte Urteil in Revision zu gehen. Die Entscheidung des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig.