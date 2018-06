Rund 200.000 Menschen sterben jährlich in Indien, weil sie keinen Zugang zu sauberem Wasser haben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/SANJAY KANOJIA

Wasserknappheit und schlechte -qualität bedrohen einem Bericht zufolge viele Millionen Leben in Indien. Derzeit litten 600 Millionen Inder unter hohem bis extremem Wassermangel, heißt es in dem Bericht des staatlichen Think Tanks Niti Aayog.

Rund 200.000 Menschen sterben jährlich, weil sie keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Bis zum Jahr 2030 würden die Vorräte in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land voraussichtlich nur die Hälfte des Bedarfs decken. Schon bis zum Jahr 2020 werde 21 Großstädten wegen sinkender Grundwasserpegel das Wasser ausgehen. Dies sei die schlimmste Wasserkrise in der indischen Geschichte.

Links zum Thema Neu Delhi ächzt unter extremer Luftverschmutzung

Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht stellt den meisten Bundesstaaten ein schlechtes Zeugnis aus, wenn es etwa um nachhaltigen Wassergebrauch in der Landwirtschaft und die Versorgung mit Trinkwasser auf dem Land geht. Rund 80 Prozent des Wassers werde demnach in der Landwirtschaft verbraucht. Indiens Wasserqualität sei zudem im internationalen Vergleich sehr schlecht - fast 70 Prozent sei belastet. Drei Viertel der Haushalte hätten keinen eigenen Zugang zu Trinkwasser.