Laut Augenzeugen soll es in einer Grundschule einen Bombenalarm gegeben haben - nach der Evakuierung von 150 Personen gab es Entwarnung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (EDDY RISCH)

In Basel im Nordwesten der Schweiz wurde in Rahmen eines massiven Polizeieinsatzes das Primarschulhaus St. Johann umstellt und geräumt. Die Kantonspolizei evakuierte rund 150 Personen, die sich teilweise in den Schulzimmern verbarikadiert hatten.

Nach der Sicherung der Gebäude konnte die Polizei die drei Schulhäuser um 14.40 Uhr wieder freigeben. Der ganze Einsatz verlief ruhig. Details wurden indes nicht preisgegeben, laut Augenzeugen habe es aber einen Bombenalarm gegeben.

Einsatzkräfte sollen zuvor mit Blaulicht durch die Innenstadt unterwegs gewesen sein, teilweise vermummt bzw. in Kampfmontur.