© APA/dpa/Paul Zinken

Die Zahl der Straftaten im Jahr 2017 ist laut Innenminister Horst Seehofer um fast zehn Prozent zurückgegangen. Etwa jeder zwölfte Tatverdächtige im vergangenen Jahr war ein Flüchtling.

Im Widerspruch zur Statistik steht die gefühlte Sicherheit in Deutschland, meint der Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter André Schulz. Er sagte: „Das ist tatsächlich ein Phänomen, ein Paradoxon“. Seit Jahren schon sei zu beobachten, „dass das in keinem Verhältnis steht“, berichtet Focus Online.

Meiste Straftaten in Frankfurt

Frankfurt am Main war 2017 erneut die Großstadt mit den meisten registrierten Straftaten pro Einwohner. Allerdings, gibt "Spiegel Online" zu bedenken, räume Frankfurt den Titel "gefährlichste Großstadt" regelmäßig vor allem wegen des Flughafens ab. Sämtliche Delikte der jährlich rund 65 Millionen Reisenden, die dort von Bundespolizei und Zoll registriert wurden, schlägt die Statistik der Stadt zu. Entsprechendes gilt für Orte, in denen Gefängnisse stehen. Straftaten, die hinter Gittern begangen werden, werden für diese Gemeinden gezählt. Oft sind es kleinere Delikte wie das Aufbrechen eines Siegels an einem Fernseher.

Im Bereich Staatenschutz indes stieg in den vergangenen Jahren die Zahl der Ermittlungsverfahren massiv an. Alleine im Zuständigkeitsbereich der Bundesanwaltschaft - die nur mit einem Teil der Terrorermittlungen befasst ist - erhöhte sich die Zahl von 68 eingeleiteten Extremismusverfahren in 2013 auf rund 1200 in 2017.

"Prüffälle Islamismus"

Auch die Zahl der sogenannten "Prüffälle Islamismus", in denen Beamte einem möglichen Terrorverdacht nachgehen müssen, hat sich etwa in Nordrhein-Westfalen seit 2014 fast verdoppelt. Das führt dazu, dass die Polizei immer mehr Personal in den für politisch motivierte Kriminalität zuständigen Staatsschutz verschieben muss, berichtet der "Spiegel" in seiner Online-Ausgabe.

Außerdem, sei die Kriminalstatistik lediglich "ein Arbeitsnachweis der staatlichen Strafverfolgungsorgane", wie es ein Experte des Freiburger Max-Planck-Instituts für Strafrecht formuliert: "Die Polizei registriert nur die Straftaten, die von den Opfern angezeigt werden oder die sie - zu einem viel geringeren Anteil - durch eigene Kontrolltätigkeiten entdeckt." Rund 80 Prozent der Vorfälle gelangten durch Anzeigen zur Kenntnis der Polizei, schreibt der Konstanzer Strafrechts-Forscher Wolfgang Heinz. Groß fällt das Dunkelfeld laut LKA bei Sexualdelikten aus: Nur sechs Prozent der Übergriffe werden überhaupt gemeldet und landen damit in der Statistik. Bei sexuellem Missbrauch sind es sogar gerade einmal zwei Prozent:

Quelle: Befragung zu Sicherheit und Kriminalität in Niedersachsen 2017 Foto © Screenshot: Spiegel Online