Wenn die Tage kürzer werden und die festliche Jahreszeit naht, erstrahlen nicht nur die Städte Großbritanniens in weihnachtlichem Glanz, sondern auch die Schienenwege des Landes. Historische Dampflokomotiven und moderne Züge werden mit Tausenden von Lichtern geschmückt und bieten Passagieren eine Möglichkeit, die Weihnachtsstimmung auf Schienen zu erleben.

Eines der bekanntesten Erlebnisse ist die „Santa‘s SteamLights“-Fahrt der Bluebell Railway in West Sussex. Während der zweistündigen Rundfahrt von Sheffield Park nach Horsted Keynes können Gäste die festlich beleuchteten Waggons genießen, Weihnachtslieder singen und den Besuch des Weihnachtsmanns erleben. Jede Familie reist in einem privaten Abteil, was für ein persönliches Erlebnis sorgt.

In Devon bietet die Dartmouth Steam Railway eine spektakuläre Fahrt entlang der Küste. Die Lokomotive, die als erster „Steam Train of Lights“ des Vereinigten Königreichs bekannt ist, ist innen und außen mit Tausenden von Lichtern geschmückt. Die Reise führt durch einen verzauberten Wald, in dem Einhörner, Eisbären und festliche Wichtel zwischen den Bäumen leuchten.

Im Christmas Train durch das Irwell Valley

Die East Lancashire Railway in Nordengland lädt zu einer festlichen Fahrt durch das Irwell Valley ein. An Bord sorgen ein Blasorchester, singende Eisbären und ein sprechender Weihnachtsbaum für Unterhaltung. Kinder erhalten Geschenke vom Weihnachtsmann, während Erwachsene mit Mince Pies und festlichen Getränken verwöhnt werden.

Mit dem Weihnachtszug durch den Nationalpark

Auch in Schottland kommen Eisenbahnfans auf ihre Kosten. Die Strathspey Railway im Cairngorms-Nationalpark bietet eine 90-minütige Rundfahrt von Aviemore nach Broomhill. An Bord gibt es Unterhaltung durch Elfen, und der Weihnachtsmann verteilt Geschenke an die kleinen Passagiere. Für das leibliche Wohl ist mit festlichen Menüs und Afternoon Tea gesorgt.

Diese festlichen Zugfahrten sind äußerst beliebt, und es wird empfohlen, frühzeitig Tickets zu buchen, um einen Platz in diesen magischen Zügen zu sichern.