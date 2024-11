Eine tierische Flugzeugübernahme fand am 13. November auf den Azoren statt. Der Airbus A321 Neo der portugiesischen Fluglinie TAP musste über drei Tage lang am Boden bleiben, weil 132 Hamster aus ihrem Transportbehälter im Frachtraum entkommen waren. Sie hatten sich erfolgreich aus ihren Transportboxen befreit. Die Tiere waren eine Lieferung für eine Tierhandlung, es waren auch Vögel und Frettchen an Bord.

Gründlicher Check des Frachtraums

Der Flug hätte am 14. November stattfinden sollen. Als das Bodenpersonal jedoch bemerkte, dass einer der 132 Hamster durch den Frachtraum lief, musste das Flugzeug gründlich geprüft werden. Es musste sichergestellt werden, dass die kleinen Nagetiere keine Schäden an den Kabeln oder anderen Geräten verursacht hatten.

Medienberichten zufolge sollten die Tiere ursprünglich mit einem früheren Flug transportiert werden. Die damaligen Transportboxen entsprachen jedoch nicht den Vorschriften. Erst am 17. November konnte das Flugzeug seinen Dienst wieder aufnehmen und nach Lissabon zurückkehren. Die Tiere haben hoffentlich ein tolles Zuhause abseits des Flugzeug-Frachtraums gefunden.