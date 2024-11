Der Angeklagte im Fall des brutalen Messerangriffs im englischen Southport mit drei toten Mädchen hat bei einer Anhörung vor Gericht in Liverpool geschwiegen. Der 18-Jährige war per Videoübertragung aus dem Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh zugeschaltet.

Attacke Ende Juli in Southport bei Taylor-Swift-Tanzkurs

Der Mann soll Ende Juli in Southport nahe Liverpool bei einem Taylor-Swift-Tanzkurs drei Mädchen im Alter von sechs, sieben und neun Jahren erstochen haben. Zudem wird ihm der versuchte Mord an zehn weiteren Menschen sowie die Herstellung des hochgiftigen Stoffs Rizin und der Besitz eines islamistischen Terror-Handbuchs vorgeworfen.

Die britischen Royals zeigten sich am Ort des Geschehens © AFP / Danny Lawson

Die Bluttat hatte in Großbritannien zu großem Entsetzen geführt, auch Taylor Swift hatte sich bei Instagram schockiert zu Wort gemeldet. Trotz der gegen den Angeklagten erhobenen Vorwürfe wurde die Tat bisher von der Polizei nicht als Terrorismus eingestuft. Der Prozess soll am 20. Jänner beginnen, sagte der Richter am Liverpool Crown Court der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

Rechtsextreme Krawallmacher hatten Falschinformationen über den Angreifer zum Anlass für Ausschreitungen genommen, die das Land tagelang in Atem hielten. Im Internet war kurz nach der Tat behauptet worden, es handle sich bei dem Verdächtigen um einen irregulären Einwanderer mit muslimischem Namen. Doch beides ist falsch, wie die Polizei klarstellte. Der mutmaßliche Täter wurde in Großbritannien als Sohn ruandischer Einwanderer geboren.

Die Krawallmacher griffen Sicherheitskräfte, Unterkünfte für Asylbewerber, Moscheen und Geschäfte an. Tausende Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, von denen Dutzende verletzt wurden. Polizei und Justiz reagierten mit harter Hand. Hunderte Angreifer wurden zu Haftstrafen verurteilt.