Ohnmacht, Wut, Trauer und Verzweiflung - all diese Emotionen schlugen am Sonntag dem spanischen Königspaar sowie Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez und Regionalpräsident Carlos Mazón bei einem Besuch in Paiporta nahe Valencia entgegen. Die Gemeinde am Stadtrand von Valencia wurde besonders stark von der Unwetterkatastrophe betroffen. Die Empörung angesichts der inzwischen mindestens 214 Toten, tausenden immer noch Vermissten und der immensen Zerstörung durch das Hochwasser, ist maßlos.

„Mörder, Mörder!“-Rufe zu hören

Während des Besuchs kippte plötzlich die Stimmung. Ein Pfeifkonzert sowie Beleidigungen waren aus der aufgebrachten Menschenmenge zu hören, Schlamm und Steine flogen und trafen auch das Königspaar. Die Wut der Menschen richtete sich besonders gegen den spanischen Regierungschef Pedro Sánchez. Wie die spanische Zeitung „El Pais“ berichtet, waren auch mehrmals „Mörder, Mörder!“ sowie „Mörder! Pedro Sánchez, Hurensohn!“ Rufe aus der Menge zu hören. Die Sicherheitskräfte hatten diesen Wutausbruch nicht erwartet, Videoaufnahmen zeigen, dass diese zunächst kaum in der Lage waren, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Dennoch setzten Felipe und Letizia - schlammbeschmiert - ihren Besuch fort, führten Gespräche mit Betroffenen, versuchten die Situation zu beruhigen und sprachen den Menschen Mut zu.

Viele der verwüsteten Orte fühlten sich in den ersten Stunden und Tagen nach der Katastrophe völlig alleingelassen, mit aufeinandergetürmten Autos und Möbeln auf den verschlammten Straßen und ohne Trinkwasser, Lebensmittel, Strom und Telekommunikation. Viele Bürgermeister griffen zur Selbsthilfe und organisierten erste Hilfe für ihre Einwohner in den oftmals zunächst von den Straßennetzen abgeschnittenen Ortschaften. Unterstützung kam zudem von Freiwilligen, die mit Spenden und Arbeitsgeräten wie Besen ausgestattet von der Stadt Valencia aus zu Fuß in die nahen Dörfer liefen. Staatliche Hilfe von ganz oben, wurde lange vermisst.

Zwar hat sich mittlerweile das Bild gewandelt und tausende Soldaten helfen in den besonders stark betroffenen Gebieten. Doch in den Augen vieler Betroffener kommt diese Hilfe viel zu spät.

Regionalpräsident Carlos Mazón lobt Königspaar

Nach dem Besuch meldete sich Regionalpräsident Carlos Mazón auf X zu Wort: „Ich verstehe die gesellschaftliche Empörung und nehme sie natürlich entgegen. Es ist meine politische und moralische Verpflichtung. Die Haltung des Königs heute Morgen war vorbildlich“.