Seit Tagen halten heftige Regenfälle große Teile Italiens in Atem. Am Samstag erreichte der Zyklon auch den Süden des Landes und richtete vielerorts große Schäden an.

In den vergangenen Tagen wurden viele Regionen Italiens von schweren Unwettern heimgesucht. Ein Polar-Zyklon, ein außertropischer Wirbelsturm, richtete enorme Schäden an. Besonders betroffen waren Ligurien, Emilia-Romagna, Lombardei, Toskana und Venetien. Aber auch der Süden wurde am Samstag schwer getroffen.

Unwetter in Italien: Zahlreiche Gebiete und Straßen gesperrt

Bereits am Freitag und Samstag wurden zahlreiche Autobahnabschnitte, Straßen und Bahnhöfe aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auch Schulen in Krisengebieten blieben vorerst geschlossen. Die Einsatzkräfte sind seit Tagen im Dauereinsatz, um den Wassermassen Herr zu werden und Betroffene aus ihren Häusern zu evakuieren.

Am Samstag gab es erneute massive Regenfälle, auf Stromboli wurden mehrere Erdrutsche gemeldet, wie stol.it berichtet. Die Schlammlawinen richteten enorme Schäden an und drangen in Häuser ein. Mittlerweile stehen auch die Straßen in Catania unter Wasser, diese gleichen reißenden Flüssen.

In Cesanatico, direkt an der Adria-Küste, sind am Samstag 140 Millimeter Regen gefallen, der örtliche Kanal drohte zu überfluten. Viele Unterführungen standen unter Wasser und mussten ausgepumpt werden.

In Savona wurden neun Personen aus ihren Eigenheimen evakuiert. Die Häuser waren aufgrund eines Erdrutsches gefährdet und für kurze Zeit von der Außenwelt abgeschnitten.

Fluss über die Ufer getreten, Warnung an die Bevölkerung

Die Universitätsstadt Bologna blieb ebenfalls nicht von den Unwettern verschont, die Ravone ist über die Ufer getreten, mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Die Bewohner werden dazu angehalten sich in den oberen Stockwerken ihrer Häuser aufzuhalten und nicht mit dem Auto zu fahren.

Wassermassen sorgen für spektakuläre Bilder

In Sori bei Genua wurde eine Autobahnbrücke zum Wasserfall, Videoaufnahmen zeigen Wassermassen, die von der Brücke in den darunterliegenden Fluss stürzen. In den vergangenen Monaten wurde Italien mehrmals von schweren Unwettern heimgesucht, zuletzt im September.

Bis Samstagnacht galt in vielen Gebieten noch die Alarmstufe Rot. Experten und Einsatzkräfte erwarten, dass die Niederschläge auch am Sonntag weiter anhalten. Entspannung ist aber bislang noch nicht in Sicht: „Auch in den nächsten Tagen ist hier teilweise mit schweren Überflutungen zu rechnen“, schreibt ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber auf X.