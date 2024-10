Ein 17-jähriger Kajakfahrer wurde nach über 12 Stunden auf See vor der Küste Hawais gerettet. Er hatte sich ohne Rettungsweste an sein Kajak geklammert, bevor ihn ein Rettungsschwimmer, der zufällig mit dem Boot in der Nähe war, aus dem Wasser ziehen konnte.

Die Einsatzkräfte sprechen von einem Wunder. Der Vorfall ereignete sich mitten auf dem Pazifik vor der Küste Hawaiis. Der Teenager musste eine ganze Nacht ausharren, bis ihn schließlich ein Hubschrauber der Küstenwache in den frühen Morgenstunden entdeckte. Diese alarmierten einen privaten Bootseigentümer, der in der Nähe war und den Jungen schließlich in Sicherheit bringen konnte.