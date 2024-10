Frau rutscht bei Fensterputzen ab und klammert sich an Fassade am Leben fest

Rettung in letzter Sekunde in Guarujá in Brasilien: Eine Frau rutschte beim Fensterputzen aus und klammerte sich verzweifelt im 16. Stock an die Fassade. Nachbarn brachen die Tür auf und kamen ihr zu Hilfe.