Am vergangenen Wochenende verschwand der 19-jährige Aurel S., ein Student aus Hamburg, nach einer ausgelassenen Party mit Kollegen auf einem nahegelegenen Campingplatz spurlos. Freitagabend hatten ihn seine Studienkollegen zuletzt gesehen. Der Vermisstenfall verwandelte sich rasch in ein Alptraum-Szenario.

Aurel, ein Student der Hamburger Universität, hatte das Wochenende auf einer Studentenfeier im Vereinsheim am Campingplatz in Melbeck (Niedersachsen) außerhalb der Stadt verbracht. Doch als die Party in den frühen Morgenstunden endete, war Aurel plötzlich unauffindbar. Seine Freunde bemerkten sein Verschwinden zwar, gingen jedoch davon aus, dass er sich zum Schlafen zurückgezogen hatte. Als er jedoch am nächsten Tag weder auf Nachrichten antwortete, noch auf dem Campingplatz zu finden war, schalteten sie die Polizei ein.

Suchaktion nach verschwundenem Aurel L.

Sofort begann eine großangelegte Suchaktion, bei der Polizei und Rettungskräfte mit Hubschraubern, Spürhunden, Drohnen, einem Sonarboot und Tauchern mehrere Tage lang das Gelände und die umliegenden Wälder durchkämmten. Familienangehörige und Freunde unterstützten die Polizei mit eigenen Suchaktionen und machten über soziale Netzwerke auf das Verschwinden von Aurel aufmerksam.

Trotz aller Bemühungen gab es tagelang keine Spur von dem Vermissten. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise und hoffte auf Augenzeugen, die vielleicht Aurel in den frühen Morgenstunden nach der Party gesehen haben könnten. Doch die Suche verlief zunächst ohne Ergebnis.

Nach mehreren Tagen der Ungewissheit folgte nun die schockierende Wende. Im Fluss Ilmau Einsatzkräfte stießen im Bereich des Campingplatzes auf eine Leiche. Die Polizei konnte zunächst keine Details zur Identität oder zur Todesursache bekanntgeben, doch die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Aurel handelt.

Leiche dürfte Aurel S. sein

„Wir sind erschüttert über diese tragische Entwicklung“, teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei mit. Eine offizielle Bestätigung der Identität steht noch aus, es wird jedoch eine Obduktion angeordnet, um die genauen Umstände des Todes zu klären. Derweil herrscht bei den Freunden und der Familie von Aurel tiefe Trauer und Bestürzung.

Die Hintergründe des Verschwindens und des Todes von Aurel sind weiterhin unklar. Die Ermittler schließen weder ein Verbrechen noch einen tragischen Unfall aus und untersuchen alle möglichen Szenarien. Der Campingplatz, auf dem die Party stattfand, ist ein beliebter Ort für Studierende, die das Wochenende in der Natur verbringen möchten.

Die Polizei hofft, dass durch die Ermittlungen und Zeugenbefragungen weitere Informationen ans Licht kommen, die Aufschluss darüber geben, was in den Stunden nach der Studentenparty wirklich geschah.

Fassungslosigkeit über Tod von Aurel S.

In den sozialen Medien und in der Universitäts-Community herrscht Fassungslosigkeit. Viele drücken ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl gegenüber Aurels Familie aus. „Er war ein herzensguter Mensch und immer für seine Freunde da“, schreibt eine Kommilitonin auf einer Gedenkseite. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, und die Familie hofft, bald Klarheit über die Umstände zu erhalten.