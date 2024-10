In Deutschland gibt es einen Diphtherie-Fall. Ein zehnjähriger Bub aus Havelland (Brandenburg), der in Berlin in eine Waldorfschule geht, ist an der Infektionskrankheit erkrankt. Das ungeimpfte Kind wurde zunächst wegen einer Entzündung der Rachenmandeln in ein Krankenhaus in Brandenburg gebracht. Aufgrund des Gesundheitszustandes wurde das Kind in eine Berliner Klinik (laut Informationen der „Bild“ handelt es sich um die Berline Charité) verlegt und wird dort invasiv beatmet.

Vorsorglich haben die Mitschüler des Buben für mehrere Tage unterrichtsfrei bekommen. Die Eltern wurden gebeten, die Kinder untersuchen zu lassen. Es bestehe laut dem Gesundheitsamt keine Infektionsgefahr, vor allem weil ein Großteil der Schüler geimpft sei, sagt der Schulleiter gegenüber rbb24.

Diphtherie-Impfung bietet Schutz

Die Impfung gegen Diphtherie gehört in Österreich zum Kinderimpfprogramm. Die Impfung bietet einen Schutz gegen die Symptome der Diphtherie, jedoch nicht gegen die Infektion mit dem Erreger.