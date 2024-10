In Portland (Oregon, USA) kam es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz, der den Beteiligten wohl zu denken gibt. Die Polizisten hielten ein Fahrzeug an, das als gestohlen gemeldet war. Die beiden Insassen (eine 37-Jährige und ein 35-Jähriger) wurden kontrolliert und das Auto durchsucht, wie Lokalmedien berichten.

Dabei stießen die Beamten auf eine Tasche mit der Aufschrift „Definitely Not A Bag Full Of Drugs“ (Definitiv keine Tasche voller Drogen). Der Aufschrift zum Trotz schöpften die Polizisten Verdacht und warfen einen Blick in die Tasche. Und siehe da, es befanden sich doch Drogen darin. Das Portland Police Bureau veröffentlichte ein Foto mit dem Inhalt. Darauf zu sehen sind mehrere Plastiksäckchen mit weißem Pulver, Bargeld und eine Schusswaffe.

Das als gestohlen gemeldete Fahrzeug © Portland Police

Der 35-Jährige wird wegen des Mitführens von Methamphetamin, unerlaubten Besitzes von Methamphetamin, der unbefugten Benutzung eines Fahrzeugs und des Besitzes eines gestohlenen Fahrzeugs beschuldigt. Die 37-Jährige wurde wegen der gleichen Vorwürfe verhaftet, aber die Staatsanwaltschaft hat angedeutet, dass sie keine Anklage gegen sie erheben würde, schreibt „The Chronicle“ unter Bezugnahme auf Gerichtsunterlagen.

Der Fall erinnert an einen Vorfall im Juli in Florida: Eine 41-Jährige war angehalten worden, weil sie keinen Gurt angelegt hatte. Dabei fiel den Polizisten eine Tasche mit der Aufschrift „Bag of Drugs“ auf. Auch hier hielten die Beamten Nachschau. Der Inhalt (Crack) entsprach der Aufschrift