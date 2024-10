Nach über einem Monat hat der Oberste Gerichtshof in Brasilien die Sperrung des Onlinedienstes X aufgehoben. Richter Alexandre de Moraes sagte am Dienstag, er genehmige die sofortige Wiederaufnahme der Aktivitäten. Er gab der Telekommunikationsbehörde des Landes 24 Stunden Zeit, um den Zugang zu X wiederherzustellen. Die Aufhebung erfolge, da das Unternehmen von Elon Musk die fällige Geldstrafe in Höhe von 28,6 Millionen Reais (4,7 Millionen Euro) vollständig bezahlt habe.

Verbreitung von Falschinformationen

Moraes hatte die Plattform des Multimilliardärs Musk am 30. August sperren lassen, daraufhin war X mit einer kurzen Unterbrechung nicht mehr verfügbar. Der Richter begründete die Anordnung damit, dass die Verbreitung von Falschinformationen über die Plattform unterbunden werden solle. Das Unternehmen weigerte sich, die Konten rechtsgerichteter Aktivisten zu sperren, die Verschwörungserzählungen und Falschinformationen verbreiteten. Musk pochte wiederholt auf die Meinungsfreiheit und kritisierte den Richter scharf. Er bezeichnete ihn als "bösen Diktator".

Vor der Sperre nutzten etwa 22 Millionen Menschen regelmäßig die Plattform in Brasilien. Zuletzt hatte X sich zunehmend um eine Entsperrung bemüht.