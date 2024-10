Er wollte nur aufräumen: Ein niederländisches Museum musste eines seiner Kunstwerke aus dem Müll fischen, nachdem ein Mitarbeiter es zuvor fälschlicherweise für Abfall gehalten und entsorgt hatte. Das Werk des französischen Künstlers Alexandre Lavet sieht in der Tat aus wie zwei leer getrunkene und zerquetschte Bierdosen. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass sie sorgfältig von Hand mit Acrylfarben bemalt wurden.

In einem Aufzug ausgestellt

Das versehentlich im Müll gelandete Werk trägt den Titel „All The Good Times We Spent Together“ (“All die guten Zeiten, die wir zusammen verbracht haben“). Das Werk war in einem Aufzug ausgestellt. Sein künstlerischer Wert blieb aber offensichtlich einem Handwerker verborgen, der es kurzerhand in einen Mülleimer warf. Museumssprecherin Froukje Budding teilte der AFP mit, dass Kunstwerke häufig an ungewöhnlichen Orten ausgestellt würden: „Wir versuchen, den Besucher immer zu überraschen.“

© AFP / Handout

Kuratorin Elisah von den Bergh bemerkte das Fehlen der Dosenkunst, als sie von einer Pause zurückkehrte. Sie fischte das Werk aus dem Mülleimer, kurz bevor dieser geleert werden sollte. „Wir haben das Werk nun an einen traditionelleren Ort auf einen Sockel gebracht, damit es sich nach seinem Abenteuer ausruhen kann“, sagte sie. Dem Handwerker machte sie keine Vorwürfe, er habe nur seine Arbeit getan.