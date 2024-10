Sammy Basso ist am Samstag im Alter von 28 Jahren nach einem Restaurantbesuch gestorben. Dem 1995 in Schio in der norditalienischen Provinz Vicenza geborenen Biologen Basso wurde im Alter von zwei Jahren Progerie diagnostiziert. 2005 gründeten er und seine Eltern die „Italienische Progerie-Vereinigung Sammy Basso“ (Aiprosab).

Berühmt durch Dokumentarfilm

Basso hatte 2018 sein Studium der Naturwissenschaften an der Universität Padua mit einer Arbeit über Therapien zur Verlaufverlangsamung seiner Krankheit abgeschlossen. Er lebte in Tezze sul Brenta (Vicenza). Berühmt wurde der Biologe durch den National-Geographic-Dokumentarfilm „Sammy‘s Journey“. Er erzählt darin von seiner Reise durch die Vereinigten Staaten, die Sammy mit seinen Eltern und einem seiner besten Freunde von Chicago nach Los Angeles unternommen hat. Auch im italienischen Fernsehen war Basso öfters aufgetreten.

Schnelles Altern durch Erbkrankheit

Progerie, auch bekannt als Hutchinson-Gilford-Syndrom (HGPS), führt dazu, dass Menschen schnell altern und körperlich älter erscheinen, als sie sind. Sie haben eine verminderte Lebensqualität und ohne Behandlung eine Lebenserwartung von nur 13,5 Jahren. Die krankheitsbedingte Vergreisung, die schon im Kindesalter einsetzt, wird durch Genmutationen verursacht. Die Krankheit betrifft einen von acht Millionen Menschen bei der Geburt.