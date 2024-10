Viele Teile der USA gleichen derzeit einem Schlachtfeld. Der Hurrikane „Helene“ hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen, mehr als 100 Menschen sind vermutlich ums Leben gekommen. Doch inmitten des Chaos gibt es auch eine hoffnungsvolle Geschichte - die von David Jones.

Schwieriger Untergrund

Der Mann aus Boiling Springs in South Carolina legte über 50 Kilometer zu Fuß zurück, um seine Tochter zum Altar zu führen. Denn die Hochzeit fand in Johnson City in Tennessee statt, das wegen der massiven Sturmschäden nicht mit dem Auto zu erreichen war.

Doch Jones ließ sich nicht entmutigen. Der trainierte Marathonläufer nahm das Heft und seine Beine selbst in die Hand und lief die Strecke kurzerhand. Doch der Weg hatte auch seine Tücken. So kletterte Jones über zwei Meter hohe Schutthaufen, über umgestürzte Bäume und zerstörte Zäune und watete durch knietiefen Schlamm.

Bei seinem Abenteuer hatte Jones nur eine Taschenlampe und sein Handy dabei. Die letzten Kilometer konnte der Mann per Anhalter zurücklegen. Sein Durchhaltevermögen und eine freundliche Mitfahrgelegenheit sorgten schließlich dafür, dass er pünktlich zur Hochzeit seiner Tochter ankam - zwölf Stunden, nachdem er losgelaufen waren.