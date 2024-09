Der Bub musste aufgrund einer akuten Blinddarmentzündung in ein Spital. Die „Royal Princess“ war gerade vor der Küste Kaliforniens unterwegs.

US-Küstenwache holte Achtjährigen per Seilrettung von Kreuzfahrtschiff

Moderne Kreuzfahrtschiffe sind für viele Eventualitäten gerüstet. Eine Blinddarmentzündung eines Achtjährigen gehört jedoch nicht dazu. Dieser Umstand führte am Dienstag zu einer spektakulären Luftrettung vor der Küste von Kalifornien, wie die US-Küstenwache in einer Presseaussendung mitteilte.

Die Einsatzkräfte seien demnach von der Crew der „Royal Princess“ kontaktiert worden, dass sich ein Junge an Bord befinde, der medizinische Hilfe benötige. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Kreuzfahrtschiff etwa 32 Kilometer vor der Küstenstadt Eureka. Die Küstenwache der Region Humboldt Bay rückte mit einem Hubschrauber aus, um den Achtjährigen an Land zu bringen.

Mit einer Seilwinde und einem Rettungskorb holte ein Mitglied der Küstenwache den kranken Buben vom Deck des riesigen Schiffes. Die im und am Hubschrauber angebrachten Kameras dokumentierten den Einsatz. „Großartige Arbeit der Crew heute und Glückwunsch an LT Katherine McDonnell zu ihrer ersten Rettung vom rechten Sitz aus!“, teilte die U.S. Coast Guard Sector Humboldt Bay auf ihrem Facebook-Profil mit.