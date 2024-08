Sie fasst mehr als 6700 Passagiere, ist 46 Meter hoch und zählt zu den größten Kreuzfahrtsschiffen der Welt. So beliebt Meeresriesen wie die MSC World Europa bei Touristen sind, so sehr sind sie jeher im Visier von Umweltschützern. Nun soll die Anschaffung derartiger, fossil betriebener Schiffe in Europa ausgerechnet ein „grünes“ Nachhaltigkeitssiegel erhalten. Selbiges gilt für einen guten Teil aller neu gebauten Flugzeuge.