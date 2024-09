Seit Montagabend wird nach einem fünf Monate alten Buben und seiner Großmutter gesucht, die nach Überschwemmungen in Montecatini Val di Cecina bei Pisa in der italienischen Region Toskana vermisst werden. Der Vater, die Mutter und der Großvater des Kindes konnten sich auf ein Dach retten, nachdem ein Fluss über die Ufer getreten war, berichteten Medien. Bei der Familie handelt es sich um Touristen aus dem Ausland, über die Herkunft gab es zunächst keine Informationen.

Flucht auf Dach des Hauses

Die Urlauber waren wegen des steigenden Wasserspiegels auf das Dach ihres Hauses geflüchtet. Die Feuerwehr ist mit Tauchern, Spürhunden und Drohnen bei der Suchaktion im Einsatz.

Neben Pisa auch Livorno und Salerno stark betroffen

Unwetter hatten am Montagabend vor allem die Provinz Pisa heimgesucht und schwere Schäden verursacht. Weitere Unwetter gab es auch nahe der toskanischen Hafenstadt Livorno. Die Schlechtwetterfront zog am Dienstag in Richtung Süden. Betroffen war unter anderem die Stadt Salerno. Bereits vergangene Woche waren schwere Unwetter auch über Italien niedergegangen, die vor allem in der Region Emilia Romagna schwere Schäden verursachten. Die Regierung hatte am Samstag 24 Millionen Euro als erste Hilfe angekündigt.