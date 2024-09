Die Täterin wurde vom Dienst suspendiert, die Familie des Mädchens kündigte eine Strafanzeige an. Das Video lenkt die Aufmerksamkeit auf die Frage des Kinderschutzes in Frankreich.

Lehrerin schlägt dreijähriges Mädchen in Frankreich zu Boden

Am 3. September ereignete sich ein Vorfall an der Schule Frères-Voisins im 15. Arrondissement von Paris, der landesweit für Empörung sorgt. Eine Lehrerin misshandelte ein dreijähriges Mädchen, das erst einen Tag zuvor eingeschult wurde. Ein heimlich aufgenommenes Video zeigt, wie die Frau dem Kind einen heftigen Schlag auf den Rücken verpasst, wodurch das Mädchen zu Boden stürzt. Anschließend schickt die Lehrerin das weinende Kind in eine Ecke und sprüht ihr auch noch eine undefinierte Flüssigkeit auf den Kopf. Die Dreijährige weint währenddessen ununterbrochen verzweifelt und ruft laut nach ihrer Mutter, wie auf den Video deutlich zu hören ist. Das berichtet die deutsche Zeitung „Bild“.

Das Video wurde von der Mutter eines anderen Kindes aufgenommen, die an diesem Tag im Klassenzimmer anwesend war. Sie zeigte sich „extrem schockiert“ über das Verhalten der Lehrkraft und übergab das Video zwei Tage später den Eltern des kleinen Mädchens.

Täterin wurde suspendiert

Die französische Bildungsministerin Nicole Belloubet reagierte auf den Vorfall, suspendierte die Lehrerin umgehend vom Dienst und leitete ein Disziplinarverfahren ein. Die Familie des Mädchens kündigte zudem eine Strafanzeige an.

Der Vater des Kindes berichtete gegenüber der Zeitung „Le Parisien“, dass seine Tochter bereits in der Vergangenheit geschlagen worden sei, was ein traumatisches Erlebnis für sie gewesen sein soll. Die Anwältin der Familie, Vanessa Edberg, veröffentlichte den Clip auf der Plattform „X“ und löste damit eine landesweite Welle der Empörung aus.

Die Videobeschreibung der Familienanwältin:

„In einer Schule im 15. Arrondissement von Paris misshandelt eine Lehrerin ein kleines Mädchen und spritzt ihm Flüssigkeit auf den Kopf. Es wurde eine Beschwerde eingereicht. Als Anwältin werde ich diesen Kampf Hand in Hand mit der Familie führen, als Mutter blutet mir das Herz.“

Elterliche Gewalt ist in Frankreich erst seit 2019 verboten

Zusätzlich zur körperlichen Misshandlung soll die Lehrerin dem Mädchen laut der Anwältin auch eine nicht identifizierte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht haben. In dem Video ist die Lehrerin zu hören, wie sie dem Kind in provokantem Ton sagt: „Na, fühlt sich das gut an?“, gefolgt von der Aussage: „Du wirst schon sehen, dein Papa kommt wieder, wenn ich es ihm erzähle.“

Der Vorfall lenkt die Aufmerksamkeit auf die Frage des Kinderschutzes in Frankreich. Körperliche Gewalt gegen Kinder war lange Zeit nicht ausdrücklich verboten. Erst 2019 trat ein Gesetz in Kraft, das fordert, dass „die elterliche Autorität ohne körperliche und psychologische Gewalt ausgeübt wird“. Dennoch sehen Kritiker Lücken im Kinderschutz, da elterliche Gewalt unter bestimmten Umständen weiterhin ungestraft bleibt.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an, und das Video hat erneut eine Debatte über den Umgang mit Kindern in Frankreichs Bildungseinrichtungen entfacht.