Es war eine schockierende Entdeckung für die Nonnen eines Klosters in Warschau: Im „Fenster des Lebens“, einer Babyklappe, die eigentlich für Neugeborene vorgesehen war, fanden sie ein sechsjähriges Mädchen, Eliza. Das berichtet die polnische Zeitung „Fakt“. Die Franziskanerinnen alarmierten sofort die Polizei, Rettungskräfte stellten sicher, dass Eliza wohlauf war.

Gegenüber der Polizei nannte das Mädchen ihren Namen und ihre Adresse – so konnten die Behörden die Eltern von Eliza schnell ausfindig machen. Wie sich herausstellte, wurde der Vater des Kindes vom örtlichen Bezirksgericht gesucht, da er Kindesunterhaltszahlungen nicht geleistet hatte. Laut „Focus“ musste er dafür bereits mehr als zwei Monate ins Gefängnis. Vor der Haustür der Eltern fanden Behörden mehrere Müllsäcke, gefüllt mit Spielsachen der Sechsjährigen.

Familie hatte finanzielle Probleme

Reporter von „Fakt“ nahmen Kontakt zu Angehörigen der Familie auf, die Eltern des Kindes sollen in den letzten Jahren massive finanzielle Probleme gehabt haben. Der Vater soll in den Niederlanden gearbeitet haben, während die Mutter die Betreuung der sechsjährigen Eliza übernommen haben soll. Irgendwann soll die finanzielle Last zu groß geworden sein.

Eliza lebt im Moment in einem Waisenhaus, ein Gericht wird über ihr weiteres Schicksal entscheiden.