Bei einem Brand im Schlaftrakt einer Schule in Kenia sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Brand in der Nacht zu Freitag hätten außerdem einige Menschen Verletzungen erlitten, sagte Polizeisprecherin Resila Onyango am Freitag. Demnach wurden 16 Schwerverletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Tote wahrscheinlich

Das Feuer war den Angaben zufolge gegen Mitternacht in dem Schlaftrakt der Hillside Endarasha Academy im zentralkenianischen Bezirk Nyeri ausgebrochen. Zum Alter der Opfer machte die Polizei keine Angaben. "Die Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt", sagte Onyango. Nach ihren Angaben ist es "wahrscheinlich, dass mehr Leichen geborgen werden", wenn der Brandort vollständig zugänglich sei.

Die Brandursache war der Sprecherin zufolge zunächst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen dazu ein.