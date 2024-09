Ein Video auf Facebook sorgt für ordentlich Aufregung. Die Aufnahme des Facebook-Profils „bergfuehrer.com“ zeigt einen Mann, der mit Birkenstock-Sandalen zum Gipfel der Zugspitze gelangen will. Schon über eine Million Mal wurde das Video angesehen und es wird heftig kommentiert und kritisiert - auch von Bergsteiger-Legende Reinhold Messner

„Das ist einfach nur dumm“

Die 79-jährige Bergsteiger-Legende kritisiert gegenüber der deutschen Tageszeitung „Bild“ dieses Vorgehen scharf: „Das ist einfach nur dumm. Das sind ja keine richtigen Bergsteiger. Jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Wenn was passiert, werden die Bergretter damit belastet. Vielleicht wollte er damit einfach nur provozieren.“ Kürzlich hat sich Messner schon einmal zu einer modischen Entwicklung geäußert, in diesem Fall aber eher amüsiert über den Outdoor-Kleidungstrend in Innenstädten.

Die Zugspitze ist ein wahrer Touristenmagnet. Durch die Seilbahn kommen jedes Jahr über eine halbe Million Menschen auf die Bergstation. Einige davon möchten dann auch zum Gipfelkreuz. Dafür müssen sie die Bergstation verlassen und einige Meter „kraxeln“.

Immer wieder sorgen sogenannte „Halbschuhtouristen“ für Aufregung. Erst kürzlich entdeckte ein Bergführer einen niederösterreichischen Touristen, der mit Straßenschuhen den Großglockner besteigen wollte.