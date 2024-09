Eine Volksschülerin hat in Tschechien zwei Mitschüler mit einem Messer angegriffen und verletzt. Das Kind sei nach dem Vorfall in Domazlice „binnen weniger Minuten“ festgenommen worden, erklärte die Polizei am Dienstag im Onlinedienst X.

Kinder schweben nicht in Lebensgefahr

Die Tat ereignete sich am zweiten Schultag nach den Sommerferien. Der Rettungsdienst wollte sich nicht dazu äußern, wie schwer die beiden Opfer des Angriffs verletzt wurden. Die Polizei teilte mit, dass die beiden Kinder nicht in Lebensgefahr schwebten und ihre Eltern informiert worden seien. Außer den beiden Verletzten werde ein weiteres Kind behandelt, das einen Schock erlitten habe.

Die Schule erklärte, der Unterricht für die älteren Schüler falle „wegen eines außergewöhnlichen Vorfalls“ aus. Die jüngeren Schüler blieben hingegen in der Schule.