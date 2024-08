Wieder Nordrhein-Westfalen - wieder eine Messerattacke. Zum dritten Mal binnen einer Woche wurden im deutschen Bundesland NRW Menschen mit einem Messer attackiert. Der Vorfall am Freitagabend passierte in Siegen. Gegen 19.40 Uhr attackierte eine 32-Jährige in einem Bus fünf Menschen. Drei Personen wurden dabei lebensgefährlich verletzt.

Zur Tatzeit waren mindestens 40 Fahrgäste im Bus, der auf dem Weg zu einem Stadtfest in Siegen war. Die Polizei konnte die Tatverdächtige festnehmen. Wie die Polizei Dortmund mitteilte, bestehe für die Bevölkerung keine weitere Gefahr. Zu den Hintergründen laufen derzeit die Ermittlungen, die Polizei sichert Spuren und befragt Zeugen.