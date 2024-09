Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen mit den Hotelbetreibern Marriott, Hilton und Hyatt haben rund 10.000 Hotelangestellte in mehreren Großstädten der USA die Arbeit niedergelegt. „Seit Corona erwarten sie von uns, dass wir mit einer Drei-Sterne-Belegschaft einen Fünf-Sterne-Service liefern“, erklärte die Gewerkschaft Unite Here am Sonntag. Betroffen sind 24 Hotels in beliebten Reisezielen wie San Francisco, San Diego, Honolulu, Boston und Seattle.

Höhere Löhne gefordert

Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne, warnte vor einer möglichen Ausweitung des Streiks auf weitere Städte. Hilton und Hyatt betonten ihre Bereitschaft zu fairen Verhandlungen. Marriott reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Der Streik fällt in eine Zeit erhöhter Reisetätigkeit zum Labor-Day-Wochenende. Laut Gewerkschaft sind die Hotelangestellten überlastet, da das Management oft drei Angestellte für die Arbeit von vier einsetzt, was zu erheblichem Stress und einer Verlagerung des Schwerpunkts von Service auf Geschwindigkeit führt.

Touristen zu Stornierungen aufgefordert

In Baltimore kämpfen die Hotelangestellten unter anderem für eine Erhöhung des Stundenlohns von 16,20 auf 20 Dollar (ca. 18 Euro). In Boston, wo Zimmermädchen 28 Dollar pro Stunde verdienen, fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung um zehn Dollar pro Stunde innerhalb von vier Jahren. Die Gewerkschaft rief Reisende dazu auf, ihre Hotelbuchungen bei Streiks zu stornieren und eine vollständige Erstattung zu fordern.