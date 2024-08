Ein Richter in Florida hat am Dienstag einen 30-jährigen Mann für die wahllosen Morde an zwei Frauen im Südwesten Floridas im Jahr 2019 zum Tode verurteilt. Weil sich der Täter seinen Namen mit dem Alter-Ego der Marvel-Figur Deadpool teilt, wird er in Medien häufig als „Deadpool-Killer“ bezeichnet.

Wade Steven Wilson, der Berichten zufolge einer „White Supremacy“-Gruppe angehörte, wurde im Sommer dieses Jahres unter anderem des Mordes ersten Grades an Kristine Melton (35) und Diane Ruiz (43) aus Cape Coral für schuldig befunden. Eine 12-köpfige Jury aus Lee County hatte zuvor empfohlen, dass er für seine Verbrechen die Todesstrafe erhalten sollte. In Florida empfehlen die Geschworenen, ob ein Verurteilter die Todesstrafe erhalten soll, die Entscheidung liegt letztlich aber bei einem Richter.

Dieser verhängte dann das Todesurteil – eines für beide Morde. „Die Beweise zeigen, dass beide Morde abscheulich, entsetzlich und grausam waren und dass der zweite Mord kaltblütig, kalkuliert und vorsätzlich begangen wurde“, sagte Nicholas Thompson während Wilsons Urteilsverkündung. Der Angeklagte fügte den Opfern „ernste physische und emotionale Schmerzen“ zu, während er wegen der Verurteilung wegen eines Verbrechens auf Bewährung war, sagte der Richter.

Täter gestand Mord: „Ich würde es wieder tun.“

Wilson tötete Melton und Ruiz innerhalb weniger Stunden im Oktober 2019 in Cape Coral, Florida, wie Medien berichten. „Fox 4“ vermeldete zuvor unter Berufung auf die Behörden, dass Wilson Melton in einer Bar kennenlernte und mit ihr nach Hause ging, bevor er sie am nächsten Tag erwürgte. Der Sender berichtete, dass Wilson Ruiz Stunden später auf dem Heimweg von der Arbeit sah und sie nach dem Weg fragte. Ihre Leiche wurde auf einem Parkplatz gefunden, nachdem er sie ebenfalls erwürgt hatte.

„In diesem Fall ging es um das Töten um des Tötens willen“, sagte der stellvertretende Staatsanwalt Andreas Gardiner während der Schlussplädoyers des Prozesses, wie „Fox 4“ berichtete. „Strangulation ist der Inbegriff des Lebens, das jemandem durch die Hände gleitet“. Wilson gestand den Mord und sagte den Ermittlern: „Ich würde es wieder tun“. Nach Angaben von „News-Press“ rief Wilson auch seinen Vater an, um die Morde zu gestehen.