Bei einer Attacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen gibt es Todesopfer und Verletzte. Die Tatwaffe sei mutmaßlich ein Messer gewesen, heißt es aus Polizeikreisen. Dutzende Rettungskräfte sind zur Stunde damit beschäftigt, die Verletzten zu reanimieren. Laut „Solinger Tageblatt“ erklärte ein Mitorganisator auf der Festbühne, dass der Rettungsdienst um das Leben von neun Menschen kämpfe. Die Behörden hätten die Solingerinnen und Solinger gebeten, die Innenstadt zu verlassen. Sirenen sind rund um die Innenstadt zu hören.

Gegen 21.45 Uhr habe ein Mann auf dem Stadtfest in Solingen mit einem Messer wahllos auf Passanten eingestochen, berichtet die deutsche „Bild“-Zeitung. Nach ersten Informationen soll es mehrere Tote und mehrere Schwerverletzte geben. Der laut Zeugen arabisch aussehende Täter ist auf der Flucht. Die Polizei hat Großalarm und eine Amoklage ausgerufen. Über dem Stadtfestgelände kreist ein Polizeihubschrauber.

Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen, berichtet das Nachrichtenmagazin ntv. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Tatort ist der Fronhof - ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Dort steht eine Bühne für Livemusik.