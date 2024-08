Bei einem Flugzeugabsturz in Thailand sind nach Angaben der Behörden vermutlich alle neun Menschen an Bord ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, war die Turboprop-Maschine am Donnerstag in der Provinz Chachoengsao südöstlich der Hauptstadt Bangkok in den Dschungel gestürzt. An Bord waren zwei Piloten und sieben Passagiere.

Zwei Kinder an Bord

Das Flugzeug war den Angaben zufolge auf dem Weg vom Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi in die für ihre malerischen Strände bekannte Provinz Trat am Golf von Thailand verunglückt. Nach Berichten thailändischer Medien handelte es sich bei den Insassen um vier Thailänder und fünf Chinesen, darunter zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren.

„Wir versuchen, die Vermissten zu finden, aber wir glauben, dass sie alle tot sind“, sagte Chachoengsaos Gouverneur Chonlatee Yangtrong. An der Suche waren 300 Soldaten und Freiwillige beteiligt. Sie hätten bereits einige Leichenteile sowie Teile des Flugzeugs gefunden, teilten die Behörden mit. Starker Regen erschwere aber die Suche. Die Behörden haben nach eigenen Angaben eine Untersuchung eingeleitet, um die Absturzursache zu ermitteln.