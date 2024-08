Eine verschwundene Schere hat am 17. August Japans New Chitose Airport (CTS) auf der Insel Hokkaido zum Stillstand gebracht. Nach Angaben des Flughafenbetreibers ging die Schere aus einem Laden hinter den Security-Checks verloren. Es gab Dutzende Flugannullierungen und Verspätungen, da alle Passagiere aus dem Terminal evakuiert und von Sicherheitsbeamten erneut überprüft werden mussten. Die Schere wurde nicht gefunden, der Flughafen nahm seinen Betrieb zwei Stunden später wieder auf.

Am nächsten Tag fand ein Flughafenmitarbeiter die Schere schließlich - in demselben Geschäft, in dem sie verschwunden war. Der Flughafenbetreiber gestand ein, dass der Vorfall „auf einen Mangel an ordnungsgemäßer Nutzung, Lagerung und Verwaltung durch die Nutzer des Shops zurückzuführen ist“, und gelobte Besserung. Der Lockdown hatte die Reisepläne Zehntausender Passagiere durchkreuzt. Viele Reisende machten ihrem Frust im Internet Luft. Andere wiederum begrüßten es, dass der Flughafen den potenziellen Sicherheitsvorfall ernst genommen hat.

Rockband verpasste Auftritt auf Festival

Zu den von den Sicherheitsproblemen Betroffenen gehörte auch die japanische Rockband 9mm Parabellum Bullet, die ihren Auftritt auf dem jährlichen Rising Sun Musikfestival in Hokkaido wegen einer Flugannullierung verpasste. „Wir werden uns auf jeden Fall rächen“, erklärte die Band.