Am Wochenende postet die US-Sängerin mit albanischen Wurzeln Bebe Rexha (34) in ihrer Instagram-Story (11,9 Millionen Follower) völlig aufgelöste Selfie-Videos von sich am Münchner Flughafen. Sie sei am Gate nicht durchgelassen worden.

Unter Tränen erklärt sie, ein Lufthansa-Mitarbeiter hätte sie bedroht. Dazu schreibt sie auf das Video: „Ich wurde bedroht, weil ich dachte, der Security-Mitarbeiter sei Albaner. Ich sprach ihn auf Albanisch an und fragte ihn, wo ich mein Ticket bekomme und jetzt schließt er mich von dem Flug aus.“

Sie sieht ein rassistisches Motiv: „Weil ich Albanerin bin.“ Sie hätte ihn nach seinem Namen gefragt, was er jedoch ignorierte. Er soll seine Machtposition ausgenutzt und sie „seelisch misshandelt“ haben. Und: „Nicht eine der Frauen von Lufthansa hat eingegriffen oder etwas gesagt.“

Lufthansa Stellungnahme

Bei der Pressestelle von Lufthansa sind daraufhin die Telefone heißgelaufen. Dutzende US-Medien wollten eine Stellungnahme. Dem deutschen „Merkur“ stellte man klar, dass eine Aussage völlig falsch war: „Sie hat ihren Flug ganz normal und pünktlich angetreten.“

Der besagte Mitarbeiter sei ein Service-Angestellter, der vor US-Flügen die Dokumente prüfe. Man habe sich noch am Samstag direkt mit der Sängerin in Verbindung gesetzt. Nun werde der Vorfall intern geprüft. Es werde jedoch betont, dass man keine Diskriminierung jeglicher Art dulde.

Fans verteidigen dennoch ihr Idol und kommentieren auf der Lufthansa Instagram-Seite „Warum macht ihr das mit Bebe Rexha?“ oder „Ihr erlaubt Rassismus in eurem Unternehmen?“.

Bebe Rexha hat am Sonntag ein Update in ihrer Instagram-Story gepostet: „Ich danke allen, die mir geschrieben haben und sich besorgt zeigten. Ich bin sicher nach Hause gekommen, Gott sei Dank. Ich möchte mit euch etwas teilen, dass mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.“ Danach postet sie ein süßes Fan-Video.

Bebe Rexha kennt vielleicht nicht sofort jeder hierzulande, aber in den USA ist sie ein Megastar. Die Sängerin, Songwriterin und Produzentin wurde in Brooklyn, New York, geboren. Sie schrieb bereits Hits für Eminem oder Rihanna. Einige ihrer eigenen Lieder wie „Me, Myself & I“ oder „I‘m Good“ mit David Guetta laufen auch in Österreich auf und ab.