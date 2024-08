In den sozialen Medien geht der # (Hashtag) „demure“ gerade steil nach oben, der nächste Hype hat die Netzwerke erreicht. Doch was soll der Begriffe eigentlich bedeuten und woher kommt er?

Einfach aus dem Englischen übersetzt bedeutet „demure“ zurückhaltend, oder auch schüchtern. Auf TikTok, Instagram und Co. soll der Begriff jedoch vor allem auf Achtsamkeit, achtsames Verhalten oder auch auf den respektvollen Umgang mit sich und anderen hinweisen. In den diversen Postings und Videos sieht man daher Menschen, die einfach auf ihre eigene Art und Weise zeigen, wie sie „demure“ für sich umlegen - und das kann in viele Bereiche des Lebens einspielen: egal ob es ums Essen, Schminken, Anziehen oder Trainieren geht.

Den Hype ausgelöst hat Influencerin Jools Lebron, der auf TikTok 1,4 Millionen Menschen folgen. Im ersten Video erklärt sie, wie man „demure“ zur Arbeit erscheint: Mit etwa Make-up, das zurückhaltend sei. „Ich tue nicht zu viel. Ich bin sehr achtsam in meiner Arbeit. Seht ihr, wie ich aussehe? Sehr präsentierbar.“ Und weiters erklärt sie: „Viele von euch Mädels gehen zum Vorstellungsgespräch und sehen aus wie Marge Simpson und gehen zum Job und sehen aus wie Patty und Selma, nicht zurückhaltend.“

In einem Interview mit CBS Mornings erklärte sie den Begriff: „Demure ist das, was es für dich bedeutet. Man muss respektvoll mit seinen Mitmenschen umgehen, aber auch mit sich selbst und damit, wie man sich der Welt präsentiert.“ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos hat sie als Kassierin gearbeitet, die Inhalte in ihrem Auto aufgenommen und nie gedacht, dass ihr Content Millionen erreichen würden. Ihre Auslegung des nun weltbekannten Begriffs: Es gehe nicht nur um das Aussehen, sondern um ein Statement von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.

Natürlich hat die Influencerin selbst erkannt, welchen Erfolg sie mit dem Video hat und deshalb seitdem noch ein paar Inhalte hochgeladen, die den Hype weiter anfachen. Und mal mehr oder weniger ernst übernahmen mittlerweile etliche andere Userinnen und User das Wording. Auch Stars sind auf den Hype bereits aufgesprungen. Jennifer Lopez, die gerade erst ihre vierte Scheidung bekannt gab, hat etwa ein Video gepostet, in dem man sieht, wie sie „demure“ aus einer Flasche trinkt. Khloe Kardashian hat gemeinsam mit ihrer Make-Up-Artistin ein Video gepostet.

Das Weiße Haus und Joe Biden zeigten sich auf Twitter ebenfalls bereits als „very mindful“ und „very demure“: „Die Studentenschulden von fast 5 Millionen Amerikanern werden durch verschiedene Maßnahmen erlassen“, steht in dem Posting.

Auch wir sind dem Trend bereits gefolgt, klicken Sie sich durch unser Mehrbildposting: