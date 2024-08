Die Reben nahe dem Dörfchen Foldereid ranken am Fuße von sanft geschwungenen Bergen, rote Holzhäuser stechen aus dem satten Grün hervor, unweit ist ein Gewässer zu sehen – der Folda-Fjord.

Hier, 560 Kilometer nördlich von Oslo, liegt das nördlichste Weingut der Welt und sein Besitzer Björnar Longard, ein Mann mit weißen Haaren und einem ebenso weißen Bart, ist nicht gut gestimmt, was die kommende Ernte betrifft: „Wir hatten einen sehr nassen Herbst im letzten Jahr und es war teilweise kalt, so dass ein großer Teil meines Anbaus kaputtging“, sagt der Winzer zur Kleinen Zeitung. „Es wird dieses Jahr nur wenige Trauben geben.“

Wein aus Norwegen, dies scheint auf den ersten Blick eine Ausnahmeerscheinung und schrulligen Individualisten vorbehalten zu sein. Doch Longard und die weiteren 20 hauptberuflichen und 100 nebenberuflichen Winzer des Königreichs glauben trotz gelegentlicher Rückschläge an eine Zukunft des Weins im hohen Norden. Denn mit dem Klimawandel wird Weinbau auch in vielen Regionen Skandinaviens möglich.

Mikroklima in den Fjorden lässt Norwegens Wein gedeihen

Longards Rebstöcke haben dank des Fjordes ein günstiges Mikroklima, da der Meeresarm durch den Golfstrom erwärmt wird. Schädlinge wie die Reblaus gedeihen hier weniger, die Gefahr droht in Norwegen eher durch Elche – die Rebstöcke des 70-jährigen Kochs sind darum mit einem hohen Zaun umfasst.

Das Weingut ist noch im Aufbau und trotz der Schwierigkeiten scheint Longard mit seinen Erzeugnissen zufrieden. „Norwegischer Wein hat eine frische und feine Säure und die langen Sonnentage vermachen ihm eine schöne fruchtige Note“, sagt der Weinbauer aus der Provinz Tröndelag. Im Jahr 2021 konnte ein norwegischer Weißwein sogar einen großen internationalen Wettbewerb gewinnen. Der exzentrische Finanzmogul und Winzer Atle Brynestad glaubt darum, dass in seiner Provinz Hadeland nahe der Hauptstadt die gleichen klimatischen Bedingungen wie in Bordeaux vor hundert Jahren herrschten, die Bodenbeschaffenheit sei wie in der Champagne. Große Worte.

Doch beweist der Umzug von einigen Winzern aus Südeuropa in den Norden, dass ein ernstzunehmender Wandel stattfindet. Denn durch die teils verheerenden Hitzewellen und die zu warmen Winter leiden die klassischen Anbaugebiete im Mittelmeerraum. Auch herrscht dort zunehmend Wassermangel - und dies ist kein Problem in Skandinavien.

Die Entwicklung Skandinaviens und anderer kühlerer Gegenden Europas wie etwa Großbritannien zu Weinregionen ist auch neuen Kreuzungen zu verdanken, welche kälteresistenter sind – allen voran die 1975 in Freiburg gezüchtete Weißweintraube „Solaris“, die recht früh geerntet werden kann, so dass Frostschäden umgangen werden, da es im Norden Europas früher kalt wird. Auch Longard baut Solaris-Trauben an.

Am weitesten entwickelt unter den skandinavischen Ländern gilt Dänemark. Dort kelterten im vergangenen Jahr 83 hauptberufliche Winzer 500.000 Flaschen Wein. Seit 2000 ist das Königreich zwischen Nord- und Ostsee offizielle Weinregion der EU, in jeder Region werden Reben angebaut.

Vertrieb ist für die Winzer schwierig

Die Ernte in Schweden war 2023 kaum geringer. 400 000 Flaschen Wein wurden hergestellt, auch der nördliche Nachbar Dänemarks ist bereits seit 1999 offiziell EU-Weinland. Selbst Finnland, weit jenseits des warmen Golfstroms, wo der Weinbau nur nebenher betrieben wird, hatte schon 2007 einen Anlauf gemacht, diesen Status von Brüssel zu erhalten.

Schwierig ist für die Winzer dagegen der Vertrieb der edlen Tropfen. Denn mit Ausnahme von Dänemark darf Wein in Skandinavien nur in vom Staat kontrollierten Monopolläden verkauft werden. Jedoch hat in Stockholm die Mitte-Rechts-Regierung unter Ulf Kristersson im Juni beschlossen, dass ab kommendem Jahr bei kleinen Brauereien, Brennereien und Winzern Alkohol in beschränktem Umfang direkt erstanden werden kann. Somit wird die staatliche Kontrolle etwas aufgelockert. Auch in Norwegen läuft gerade eine Diskussion über eine solche Lösung, welche Winzer wie Longard befürworten – die starke Abstinenzlobby vor Ort jedoch nicht.