Vor der Küste Mallorcas ist am Samstag eine Yacht in Seenot geraten. Nach Berichten von „Ultima Hora“ wurde sofort Notalarm ausgelöst, die spanische Küstenwache rückte aus. Zuvor hatten bereits Passagiere anderer Boote bemerkt, dass das Luxusschiff am Sinken war.

Noch bevor die Rettungsboote eintrafen, konnten die fünf Passagiere, darunter ein deutsches Ehepaar mit Kind, von der sinkenden Yacht in Sicherheit gebracht werden. Sieben Stunden nachdem das Schiff zu sinken begonnen hatte, soll es nach Berichten verschiedener Medien vollständig im Meer verschwunden sein.

Videoaufnahmen der örtlichen Küstenwache zeigen, wie das Heck der Yacht absinkt, während der Bug aus dem Wasser ragt. Trümmerteile treiben neben dem Schiff. Die Daily Mail schätzt den Wert des Schiffes auf rund 935.000 Euro.